Picasso e il senso del tempo

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’8 aprile è stato il 50esimo anniversario della morte di. Mi sembra non sia stato onorato quanto un tale artista avrebbe meritato. Ivo Matteivia email Gentile lettore, ognuno di noi ha il proprio pantheon di idoli. Poiché è impossibile stimare con parametri oggettivi se Michelangelo fu più grande di Leonardo, Omero più di Shakespeare, Tolstoj più di Hemingway, Wagner più di Mozart, ecc., è evidente che ognuno sceglie gli artisti con il cui mondo interiore e poetico maggiormente si identifica.non è nella primissima lista dei miei idoli. Ne riconosco la grandezza, ma preferisco Renoir, Monet, Cèzanne, Modigliani e ancor più gli immortali Van Gogh e Gauguin., a mio parere, fu un fenomeno che si affermò in vita come sinonimo di grande artista per l’indubbio livello artistico, certamente, ma anche per motivi legati ...