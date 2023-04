Piazza Affari svetta con le banche dopo conti Jp Morgan e Wells Fargo oltre le attese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gekkofasa : RT @classcnbc: Aggiornamento - borse europee in verde a metà seduta: ????+0,8% ????+0,4% ????+0,4% ????+0,5% A Piazza Affari corrono le banche: B… - classcnbc : Aggiornamento - borse europee in verde a metà seduta: ????+0,8% ????+0,4% ????+0,4% ????+0,5% A Piazza Affari corrono le… - disturbodumore : dito medio come in piazza affari - MilanoFinanza : Poste, presentate le liste del Mef e dei fondi. Ecco i nomi e chi investe in una delle maggiori blue chip di Piazza… - TrendOnline : Un titolo con un #dividendo che lascia senza fiato. -

in luce le banche con Bper (+1,6%), Banco Bpm e Intesa (+1%), Unicredit e Mps (+0,9%). Acquisti su Ferrari (+1,1%) e Stellantis (+0,9%), con le assemblee degli azionisti. Tra le ...oggi in luce Recordati e Ferrari, che ha approvato bilancio e dividendo: il 2022 è stato un anno record per consegne e redditività per il cavallino rampante. Ancora attenzione alle ...continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,33%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All - Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 29.926 ...

Piazza Affari: un dividendo stratosferico in arrivo. Da chi Trend-online.com

Le Borse europee procedono in cauto rialzo a metà seduta, sostenute dai segnali di raffreddamento dell'inflazione statunitense che alimentano le attese che la Fed si stia avvicinando alla fine del suo ...Le Borse europee proseguono in moderato rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. (ANSA) ...