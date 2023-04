Piazza Affari in rialzo | bene Bper e Unicredit

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Seduta positiva per le Borse europee, a differenza degli Stati Uniti. L’avvio di Wall Street è contrastato, con il mercato che soppesa i dati sulle vendite al dettaglio negli Usa, diminuite oltre le attese, e sulla produzione industriale cresciuta sopra le stime, ma anche le trimestrali di alcuni dei maggiori gruppi finanziari americani. In generale, poi, l’attenzione dei mercati si concentra sulle mosse delle banche centrali suldei tassi d’interesse, con segnali attesi da Fed e Bce. Al Ttf di Amsterdam in calo il gas a 41 euro al megawattora. Ininvece il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che salgono di circa lo 0,5%. A Milano il Ftse Mib chiude in positivo: segna undello 0,89% a 27.872,24 punti. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 182 punti base. Inil ...