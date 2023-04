Peso e calo del testosterone, un circolo vizioso (Di venerdì 14 aprile 2023) Un collegamento molto rischioso quello tra l’eccessivo Peso e bassi livelli di testosterone. Secondo i dati nel nostro paese circa il 10% degli italiani adulti è obeso o sovrapPeso. Aumento correlato con l’avanzare dell’età. E un aumento di Peso è strettamente collegato a un calo dei livelli di testosterone come affermato al TGCom24 dal dottor Walter Vena (endocrinologo e andrologo – Humanitas Medical Care). La patologia dell’obesità Si tratta di un eccessivo Peso corporeo causato a un accumulo di tessuto adiposo che ha diverse cause: genetica, endocrino, metabolici e anche ambientali. Una patologia che è in grado di influire (in maniera negativa) sulla salute. Calcolo BMI Il primo passo per calcolare il proprio Peso corporeo è quello di ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 14 aprile 2023) Un collegamento molto rischioso quello tra l’eccessivoe bassi livelli di. Secondo i dati nel nostro paese circa il 10% degli italiani adulti è obeso o sovrap. Aumento correlato con l’avanzare dell’età. E un aumento diè strettamente collegato a undei livelli dicome affermato al TGCom24 dal dottor Walter Vena (endocrinologo e andrologo – Humanitas Medical Care). La patologia dell’obesità Si tratta di un eccessivocorporeo causato a un accumulo di tessuto adiposo che ha diverse cause: genetica, endocrino, metabolici e anche ambientali. Una patologia che è in grado di influire (in maniera negativa) sulla salute. Calcolo BMI Il primo passo per calcolare il propriocorporeo è quello di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NeedleHay97 : RT @creesstian: Qualsiasi politica che voglia opporsi al calo demografico è in contrasto con l’idea di maternità che ha la destra di Meloni… - cmqpiena : RT @creesstian: Qualsiasi politica che voglia opporsi al calo demografico è in contrasto con l’idea di maternità che ha la destra di Meloni… - creesstian : Qualsiasi politica che voglia opporsi al calo demografico è in contrasto con l’idea di maternità che ha la destra d… - Gattinoincaz : @sweetseesaw1 @jessy93js @trash_italiano E chi se lo scorda Signorini che nota in prima serata il calo di peso preo… - Paola__Breda : Fanno ridere i giornali che si preoccupano per il calo delle nascite, ma che da decenni hanno come core business di… -