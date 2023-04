Pesi, Europei Yerevan 2023: Giulia Imperio pronta al debutto (Di venerdì 14 aprile 2023) Si avvicina l’inizio di Campionati Europei di sollevamento Pesi, in programma a Yerevan, in Armenia. L’esordio, nella giornata di sabato, spetta a Giulia Imperio, impegnata nella categoria fino ai 49kg. Per l’azzurra, oro ai Giochi del Mediterraneo, oltre ad essere salita sul gradino più alto del podio nelle categorie Senior e Under 23, c’è in ballo anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Sto bene. Ho fatto una preparazione molto intensa perché sarà importante dare il tutto per tutto in ogni singola alzata – spiega la pugliese – In ballo c’è l’Europeo ma anche la qualifica Olimpica. Sarà una gara impegnativa in cui voglio dare il 100% e far vedere quello che so fare, al meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Si avvicina l’inizio di Campionatidi sollevamento, in programma a, in Armenia. L’esordio, nella giornata di sabato, spetta a, impegnata nella categoria fino ai 49kg. Per l’azzurra, oro ai Giochi del Mediterraneo, oltre ad essere salita sul gradino più alto del podio nelle categorie Senior e Under 23, c’è in ballo anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Sto bene. Ho fatto una preparazione molto intensa perché sarà importante dare il tutto per tutto in ogni singola alzata – spiega la pugliese – In ballo c’è l’Europeo ma anche la qualifica Olimpica. Sarà una gara impegnativa in cui voglio dare il 100% e far vedere quello che so fare, al meglio”. SportFace.

