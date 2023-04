Permessi sindacali: 12 giorni ad anno scolastico, possibili deroghe per dirigenti scolastici e ATA (Di venerdì 14 aprile 2023) Con riferimento ai Permessi per l’espletamento del mandato, l’art. 18 (norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione), comma 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017 ove si prevede che “Resta fermo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico” si applica anche al personale ATA e ai dirigenti scolastici? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 aprile 2023) Con riferimento aiper l’espletamento del mandato, l’art. 18 (norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione), comma 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017 ove si prevede che “Resta fermo il limite massimo di dodicinel corso dell’o accademico” si applica anche al personale ATA e ai? L'articolo .

