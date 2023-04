Perin | che pagella | 'Chi non vorrebbe un secondo così?'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : Problema per #Szczesny, che in lacrime chiede il cambio: dentro Perin #?? #JuveSporting ?? @Goalitalia ?? - ClaMarchisio8 : Super #Perin !!!!!! Mamma che rischio. Dai ragazzi ?? #JuventusSporting - DAZN_IT : “Altro che Gattone che fa gol. #Perin uomo partita” ?? Parola di Tek #Szczesny che rassicura tutti ed elogia il co… - ChiaraSardo1408 : RT @damianogeroldi: @MattiaPerin è un vero campione in campo, e fuori. Serio professionista che non se la tira ma sa di essere tra i miglio… - madeofblackink : RT @SandroSca_rpa: Gasato per Chiesa, Gatti e Perin. Molto deluso dalla prestazione, nell'unica Coppa che conta Poi ascolti Del Piero, che… -

Ancora Szczesny ha aggiunto"è un bravo ragazzonon si lamenta mai, lavora sempre bene, e allora ho pensato di farlo entrare così faceva un miracolo al 90esimo". In effetti un doppio ...I brividi sono per un primo tempo complicato ; la gioia per il gol di Gattilibera lo stadio dalle paure; il sospirone si sente per una doppia parata dinel recupero, quando sembravail ...Non si lamenta mai e sono molto contento per lui, anzi gli lascio la parola, è giustoparli lui adesso: io sono solo bello".portiere del futuro Cambia il mercato Juve . La grande ...

Juve-Sporting, paura Szczesny: sostituito da Perin, che succede Tuttosport

È entrato dalla panchina al posto di Szczesny ed è stato decisivo col le sue parate. Mattia Perin, per la Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo contro lo Sporting, guadagnandosi un 7,5 in ...Il portiere ex Arsenal ha lasciato il campo in lacrime, con i compagni che tentavano di consolarlo. Il polacco ha tranquillizzato tutti a fine partita ai microfoni di Sky Sport, al fianco proprio del ...