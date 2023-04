Perde la pensione e denuncia una rapina per non essere rimproverato (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Probabilmente temeva il rimbrotto dei suoi familiari o, semplicemente, non voleva fare con loro la brutta figura di aver perso i soldi della pensione: e così ha denunciato di essere stato rapinato da tre persone dei 590 euro poco prima prelevati al bancomat dell’ufficio postale di Capua. Ma dopo 13 giorni di indagini i carabinieri hanno accertato che quella rapina non era mai avvenuta. L’uomo, un 73enne del posto, ha subito confessato di aver simulato l’avvenuta rapina solo perchè non voleva che i suoi familiari scoprissero che aveva perso i soldi della pensione lungo il tragitto per tornare a casa e che non li aveva più ritrovati. Per l’uomo è scattata una denuncia per simulazione di reato. I fatti risalgono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Probabilmente temeva il rimbrotto dei suoi familiari o, semplicemente, non voleva fare con loro la brutta figura di aver perso i soldi della: e così hato distatoto da tre persone dei 590 euro poco prima prelevati al bancomat dell’ufficio postale di Capua. Ma dopo 13 giorni di indagini i carabinieri hanno accertato che quellanon era mai avvenuta. L’uomo, un 73enne del posto, ha subito confessato di aver simulato l’avvenutasolo perchè non voleva che i suoi familiari scoprissero che aveva perso i soldi dellalungo il tragitto per tornare a casa e che non li aveva più ritrovati. Per l’uomo è scattata unaper simulazione di reato. I fatti risalgono ...

