Perché Spalletti ha parlato di quel Napoli - Verona come 'punto più basso' (Di venerdì 14 aprile 2023) In conferenza stampa prima della sfida al Verona l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha dichiarato : "Non dimentichiamoci poi che quando sono arrivato io Napoli - Verona faceva pensare uno dei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) In conferenza stampa prima della sfida all'allenatore delLucianoha dichiarato : "Non dimentichiamoci poi che quando sono arrivato iofaceva pensare uno dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Spalletti: “Ci dispiacerà non avere #Anguissa perché secondo me è ingiusto non averlo, ma va bene. Dovevo già sost… - ProfidiAndrea : ?? Piotr #Zielinski (Napoli): meno rispetto a quello del Milan, ma anche a #Napoli è previsto un po' di turnover. Zi… - sportli26181512 : Perché #Spalletti ha parlato di quel #Napoli-#Verona come 'punto più basso': Le parole dell'allenatore in conferenz… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Bayern su Osimhen? Tuchel: 'Se ne parlassi Spalletti si chiederebbe perché non tengo la bocca chiusa...' - sscalcionapoli1 : Bayern su Osimhen? Tuchel: “Se ne parlassi Spalletti si chiederebbe perché non tengo la bocca chiusa…”… -

Perché Spalletti ha parlato di quel Napoli - Verona come 'punto più basso' In conferenza stampa prima della sfida al Verona l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha dichiarato : "Non dimentichiamoci poi che quando sono arrivato io Napoli - Verona faceva pensare uno dei punti più bassi della storia recente e ora invece può rappresentare il punto più ... Spalletti "Osimhen convocato, in Champions tutto è possibile" NAPOLI " E' un Luciano Spalletti inedito quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Verona e a circa 100 ore dal ritorno di Champions League contro il Milan. Il tecnico del team partenopeo ha dato ... Calcio: Napoli. Gaetano 'Anche se gioco poco il mio futuro è qui' "Spalletti Quando spende belle parole per me, sentirle da lui che sta facendo grandissime cose a ... perché si devono vincere almeno altre 4, 5 partite. Fa piacere vedere le strade dipinte d'azzurro, ... In conferenza stampa prima della sfida al Verona l'allenatore del Napoli Lucianoha dichiarato : "Non dimentichiamoci poi che quando sono arrivato io Napoli - Verona faceva pensare uno dei punti più bassi della storia recente e ora invece può rappresentare il punto più ...NAPOLI " E' un Lucianoinedito quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Verona e a circa 100 ore dal ritorno di Champions League contro il Milan. Il tecnico del team partenopeo ha dato ...Quando spende belle parole per me, sentirle da lui che sta facendo grandissime cose a ...si devono vincere almeno altre 4, 5 partite. Fa piacere vedere le strade dipinte d'azzurro, ... Milan-Napoli, Spalletti: "Tutto apertissimo. Arbitro Leao ha spaccato la bandierina..." Sky Sport