Perché Sinner-Rune sarà uno scontro diretto per il ranking ATP: in palio una posizione (Di venerdì 14 aprile 2023) Incrocio di destini tra le semifinali del torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 ed il ranking ATP: i quattro tennisti qualificati per il penultimo atto sono tutti compresi tra il 6° ed il 10° posto della classifica live e domani sono in palio 240 punti in ciascun incontro. Jannik Sinner nel ranking di lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, mentre ora, pur essendo salito a quota 3525, confermerebbe tale posizione, proprio alle spalle del suo prossimo avversario, il danese Holger Rune, che era 9° con 3335 punti ed al momento è 7° a 3625. L’azzurro, infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo, mentre lo scorso il danese nel Principato si fermò al secondo turno dopo aver superato le qualificazioni, per 70 punti complessivi: entrambi nel 2023 ne hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Incrocio di destini tra le semifinali del torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 ed ilATP: i quattro tennisti qualificati per il penultimo atto sono tutti compresi tra il 6° ed il 10° posto della classifica live e domani sono in240 punti in ciascun incontro. Jannikneldi lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, mentre ora, pur essendo salito a quota 3525, confermerebbe tale, proprio alle spalle del suo prossimo avversario, il danese Holger, che era 9° con 3335 punti ed al momento è 7° a 3625. L’azzurro, infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo, mentre lo scorso il danese nel Principato si fermò al secondo turno dopo aver superato le qualificazioni, per 70 punti complessivi: entrambi nel 2023 ne hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martablundo : RT @cordiluc: Mi piace Jannik Sinner perché ammiro gli ideali che riesce ad incarnare: Laboriosità e Resilienza come metodo di crescita; co… - DaffodilsForU : okay in realtà riesco a vedere un'ora di sinner domani perché sono riuscita a spostare altri impegni - Deiana_Luca9 : @DarioPuppo Appena ha incontrato #Sinner che era non stanco e un pò più centrato, ha preso 6-2 6-2. Io credo che la… - Sinnerc4 : RT @cordiluc: Mi piace Jannik Sinner perché ammiro gli ideali che riesce ad incarnare: Laboriosità e Resilienza come metodo di crescita; co… - Tania06981964 : @chopinlover_ @WeAreTennisITA Vero, visto come è andato oggi Musetti, Novak si può consolare della sua giornata no.… -

ATP Montecarlo, Medvedev replica a Zverev: "Quando dai dell'antisportivo a qualcuno, guardati allo specchio" ... come le direzioni, e sto provando ad avere più topsin, perché contro i top player se giochi piatto ... Senti la presenza dei giovani ora Medvedev: Sì, lui e Sinner sono ottimi giocatori, ce ne siamo ... Jannik Sinner non si accontenta e rivela: 'Ho ancora qualcosa da migliorare' Sinner pensa a Rune L'azzurro è già proiettato al prossimo match sul Court Rainier III: "Sono ... Anche contro Musetti è stato un incontro utile, perché giocheremo ancora tante volte uno contro l'altro. ... L'elogio di Lorenzo: 'Jannik è già un leader' "Il colpo decisivo su cui sto lavorando Se dovessi sceglierne uno, direi il servizio, perché ormai ... "Sinner è uno dei migliori al mondo in termini di timing sulla palla, ruba il tempo agli avversari ... ... come le direzioni, e sto provando ad avere più topsin,contro i top player se giochi piatto ... Senti la presenza dei giovani ora Medvedev: Sì, lui esono ottimi giocatori, ce ne siamo ...pensa a Rune L'azzurro è già proiettato al prossimo match sul Court Rainier III: "Sono ... Anche contro Musetti è stato un incontro utile,giocheremo ancora tante volte uno contro l'altro. ..."Il colpo decisivo su cui sto lavorando Se dovessi sceglierne uno, direi il servizio,ormai ... "è uno dei migliori al mondo in termini di timing sulla palla, ruba il tempo agli avversari ... Perché Sinner-Rune sarà uno scontro diretto per il ranking ATP: in palio una posizione OA Sport