Perché porto mio figlio alla festa del tuo ma mi rifiuto di restare: il TikTok virale di questa mamma (Di venerdì 14 aprile 2023) Accompagnare un figlio a una festa di compleanno di un amico può accadere spesso, specialmente quando inizia ad andare a scuola. In questi casi, però, il comportamento di un genitore può essere diverso da quello di un altro: è meglio restare in attesa che finisca o fare in modo che si diverta insieme ai coetanei e tornare successivamente? Una mamma, nota su TikTok con il nome di Jaii Bee, ha deciso di prendere posizione sulla questione e spiegato quale sia la motivazione che la spinge a portare il suo bambino all’evento a cui è stato invitato, ma senza restare successivamente sul posto. Un modo di agire che però non è stato gradito da altre mamme, che non hanno mancato di farglielo notare. “Ho fatto arrabbiare alcune mamme quando ho detto che non sarei rimasta – sono state le sue ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Accompagnare una unadi compleanno di un amico può accadere spesso, specialmente quando inizia ad andare a scuola. In questi casi, però, il comportamento di un genitore può essere diverso da quello di un altro: è meglioin attesa che finisca o fare in modo che si diverta insieme ai coetanei e tornare successivamente? Una, nota sucon il nome di Jaii Bee, ha deciso di prendere posizione sulla questione e spiegato quale sia la motivazione che la spinge a portare il suo bambino all’evento a cui è stato invitato, ma senzasuccessivamente sul posto. Un modo di agire che però non è stato gradito da altre mamme, che non hanno mancato di farglielo notare. “Ho fatto arrabbiare alcune mamme quando ho detto che non sarei rimasta – sono state le sue ...

