“Perché hanno chiuso tutto”. Massimo Giletti e la sospensione di Non è l’Arena: cosa emerge (Di venerdì 14 aprile 2023) Massimo Giletti e lo stop a Non è l’Arena. Le notizie che si stanno rincorrendo nelle ultime 24 ore parlano della sospensione del suo programma “Non è l’Arena”, ma c’è dell’altro, molto altro. La 7 ha deciso, senza alcun preavviso, che domenica prossima 16 aprile, il talk show del giornalista ex Rai non andrà in onda. La nota ufficiale recita: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda”. Poco dopo ecco filtrare indiscrezioni su presunte perquisizioni che sarebbero state effettuate a casa di Massimo Giletti. È stata Selvaggia Lucarelli a far sapere tramite le story del suo profilo Instagram: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023)e lo stop a Non è. Le notizie che si stanno rincorrendo nelle ultime 24 ore parlano delladel suo programma “Non è”, ma c’è dell’altro, molto altro. La 7 ha deciso, senza alcun preavviso, che domenica prossima 16 aprile, il talk show del giornalista ex Rai non andrà in onda. La nota ufficiale recita: “La7 ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione.rimane a disposizione dell’Azienda”. Poco dopo ecco filtrare indiscrezioni su presunte perquisizioni che sarebbero state effettuate a casa di. È stata Selvaggia Lucarelli a far sapere tramite le story del suo profilo Instagram: ...

