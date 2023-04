Perché è giusto difendere la lingua italiana (Di venerdì 14 aprile 2023) L’allarme è generale, la paura ovunque: il 25 aprile come sarà ricordato dal Governo? La sinistra non si chiede come lo passeranno gli italiani (chi se ne frega della ricorrenza: giorno di festa, speriamo che ci sia il ponte, vacanze, grigliate dove è possibile) ma come si comporterà la premier e cosa dichiarerà La Russa. A parte che non ci sarebbe niente da festeggiare: siamo stati liberati dagli americani (vero) e il cinema li ha celebrati per anni (cicche, sigarette, calze di nylon, cioccolata donata a tutti). Ma dimentichiamo che siamo una colonia: abbiamo firmato il Piano Marshall con tutte le conseguenze. Trovo molto giusto, tra decreti discutibili, quello che difende la lingua italiana. Quando la Schlein si rivolge al Parlamento, mi riporta agli anni delle assemblee scolastiche: la stessa verve, lo stesso spessore, lo stesso ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 aprile 2023) L’allarme è generale, la paura ovunque: il 25 aprile come sarà ricordato dal Governo? La sinistra non si chiede come lo passeranno gli italiani (chi se ne frega della ricorrenza: giorno di festa, speriamo che ci sia il ponte, vacanze, grigliate dove è possibile) ma come si comporterà la premier e cosa dichiarerà La Russa. A parte che non ci sarebbe niente da festeggiare: siamo stati liberati dagli americani (vero) e il cinema li ha celebrati per anni (cicche, sigarette, calze di nylon, cioccolata donata a tutti). Ma dimentichiamo che siamo una colonia: abbiamo firmato il Piano Marshall con tutte le conseguenze. Trovo molto, tra decreti discutibili, quello che difende la. Quando la Schlein si rivolge al Parlamento, mi riporta agli anni delle assemblee scolastiche: la stessa verve, lo stesso spessore, lo stesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Giusto stigmatizzare duramente comportamenti razzisti di un settore in uno stadio. Non si comprende perché la coll… - marifcinter : #Bergomi: 'Giusto fare una telecronaca senza esaltarsi troppo perché nel calcio ne ho viste tante, l'Inter non deve… - HSkelsen : Desolazione, devastazione, metri di munizioni usate, crateri in mezzo alle case dove è rimasto giusto un peluche.… - P_Fiore : @sara_gerardina Se bere facesse bene, non ci sarebbero comunque limitazioni, giusto? Detto ciò, devo ringraziarla p… - Brizz1994 : @Just_Hybrid @DeugemoTwo @godlikeadc1 La verità sta nel mezzo, quello che hanno scritto @KenRhen e @DeugemoTwo é gi… -

Noleggio auto in vacanza, perché conviene Conviene perché è comodo Puntare sul noleggio auto in vacanza è una scelta comoda e questo ... arrivando ad essere anche limitante per poter vivere la vacanza nel modo giusto. Gestire le varie tappe ... 'Billy Elliot The Musical', il filma sbarca a Sisitina di Roma Io ho avuto tanti maestri come il mio personaggio, che mi hanno indicato il percorso giusto e dato ...per ampliare le mie conoscenze in questo settore ed è un bagaglio che custodisco gelosamente perché ... Il ritorno di Blanco: "Ho sbagliato a Sanremo, speravo di finire in carcere" Ho sbagliato io perché ho 20 anni, ma chi ne ha 50 invece di aiutarmi ha goduto pensando agli ascolti. Non era una provocazione, forse il contesto non era giusto. Ti dicono di essere te stesso quando ... Convieneè comodo Puntare sul noleggio auto in vacanza è una scelta comoda e questo ... arrivando ad essere anche limitante per poter vivere la vacanza nel modo. Gestire le varie tappe ...Io ho avuto tanti maestri come il mio personaggio, che mi hanno indicato il percorsoe dato ...per ampliare le mie conoscenze in questo settore ed è un bagaglio che custodisco gelosamente...Ho sbagliato ioho 20 anni, ma chi ne ha 50 invece di aiutarmi ha goduto pensando agli ascolti. Non era una provocazione, forse il contesto non era. Ti dicono di essere te stesso quando ... Perché è giusto abbattere l'orso che ha ucciso il runner ilGiornale.it