Perché del fatto che Fabrizio Quattrocchi fosse un contractor ci interessa zero

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Uno dei più patetici tentativi della cultura anti-italiana di sminuire la figura dirisiede nella famosa frase ripetuta a pappagallo: “Era un mercenario, stava lì per soldi”. Lo scopo è sempre il solito: quello di asserire che non esista, in modo praticamente genetico, alcun sentimento nazionale e patriottico italiano. E di sottolinearne una presunta artificiosità creta “ad arte” nel XIX secolo, all’epoca dell’Unità. Farlo, insomma, apparire come qualcosa di forzato e di “innaturale”, contrario agli istinti genuini dei popoli – ovviamente in questa concezione con nulla a che spartire l’uno con l’altro – che abitano la penisola., mercenario o quello che vi pare? Non ce ne frega nulla Cade oggi l’anniversario della morte di...