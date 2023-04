Perché amo il Kerala (Di venerdì 14 aprile 2023) Anni fa, ogni volta che passavo dalla mia agenzia di viaggi, la fida Rosita mi convinceva sempre ad andare in Thailandia. «È la meta turistica numero uno al mondo», ripeteva. «Per te che sei abituato ai più alti standard dell’accoglienza orientale, è perfetto!». Aveva ragione. Ogni volta che sono andato in Thailandia, sono tornato in Italia con dei bei ricordi. Come quella volta che ho passato il Capodanno su una barca che veleggiava mollemente sul Chao Phraya, il fiume che attraversa Bangkok, in compagnia di gente di ogni tipo, tra cui Hidetoshi Nakata, il calciatore con la fissa della moda. Abbiamo navigato fino allo scoccare della mezzanotte, ascoltando Stevie Wonder e altra ottima musica soul, poi la barca ha attraccato, ci ha mollato a riva e ognuno di noi è andato per i fatti suoi. Io, per non perdere il mood, mi sono diretto allo Studio Lam, un bar frequentato poco (e quindi ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Anni fa, ogni volta che passavo dalla mia agenzia di viaggi, la fida Rosita mi convinceva sempre ad andare in Thailandia. «È la meta turistica numero uno al mondo», ripeteva. «Per te che sei abituato ai più alti standard dell’accoglienza orientale, è perfetto!». Aveva ragione. Ogni volta che sono andato in Thailandia, sono tornato in Italia con dei bei ricordi. Come quella volta che ho passato il Capodanno su una barca che veleggiava mollemente sul Chao Phraya, il fiume che attraversa Bangkok, in compagnia di gente di ogni tipo, tra cui Hidetoshi Nakata, il calciatore con la fissa della moda. Abbiamo navigato fino allo scoccare della mezzanotte, ascoltando Stevie Wonder e altra ottima musica soul, poi la barca ha attraccato, ci ha mollato a riva e ognuno di noi è andato per i fatti suoi. Io, per non perdere il mood, mi sono diretto allo Studio Lam, un bar frequentato poco (e quindi ...

