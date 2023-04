“Per sempre io e te”, il ricordo della Barbero dopo la morte della pallavolista Ituma (Di venerdì 14 aprile 2023) “Per sempre io e te, strette in questi infiniti abbracci”. Anche la giovane pallavolista astigiana, Emma Barbero, libero in forza al Megabox Vallefoglia, ha affidato ai social il ricordo dell’amica e collega Julia Ituma dell’Igor Novara, morta dopo essere caduta dal sesto piano dell’hotel in cui si trovava a Istanbul in trasferta con la squadra. “Fammi ridere un’ultima volta ancora”, scrive sui social, pubblicando una foto in cui entrambe, in campo, sorridevano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) “Perio e te, strette in questi infiniti abbracci”. Anche la giovaneastigiana, Emma, libero in forza al Megabox Vallefoglia, ha affidato ai social ildell’amica e collega Juliadell’Igor Novara, mortaessere caduta dal sesto piano dell’hotel in cui si trovava a Istanbul in trasferta con la squadra. “Fammi ridere un’ultima volta ancora”, scrive sui social, pubblicando una foto in cui entrambe, in campo, sorridevano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

