Per ogni bambino 300 foto l'anno online, allarme dei pediatri: rischio sicurezza, riservatezza e pedopornografia (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche Telefono azzurro: 'Il 27% dei ragazzi ansioso e perso senza social' - Aumentano i sentimenti negativi Mille foto online prima dei cinque anni Secondo uno studio europeo, ogni anno i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche Telefono azzurro: 'Il 27% dei ragazzi ansioso e perso senza social' - Aumentano i sentimenti negativi Milleprima dei cinque anni Secondo uno studio europeo,i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : 'Anzi -come ho detto a Matteo ogni tanto- si sa per certo che di politica non capisco niente. Avendo detto questo,… - distefanoTW : Che il Governo sia immobile su un sacco di cose, è già deprimente. Ma che sia immobile sulla natalità è intollerabi… - fanpage : Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2… - ginaevra_ : RT @thevimmies: Io ogni volta che qualcuno dice che Mattia vincerà il programma (no non sono scaramantica.. per niente): - vale2bertoni : @manganarorober1 @dantegiumanini @pdnetwork Magari..purtroppo questi dono menefreghisti del paese e fanno i buratti… -