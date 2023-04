Per l'orsa che ha aggredito Andrea Papi mentre correva lungo i sentieri del monte Pellier era stato deciso l'abbattimento. Ma mentre il presidente della provincia chiedeva lo stesso per tutti gli animali "problematici", il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza. Quello che è successo ha acceso i riflettori sul più grande e carismatico carnivoro europeo. Ma anche sul nostro rapporto con la natura. Perché una parte di responsabilità è nella nostra gestione degli habitat (Di venerdì 14 aprile 2023) La morte, lo scorso 5 aprile, del runner Andrea Papi, 26 anni, originario della Val di Sole, ucciso da un orso (una femmina di 17 anni, JJ4) mentre correva lungo i sentieri del monte Pellier in Trentino, ha acceso i riflettori sul più grande e carismatico carnivoro europeo. Ma anche sul nostro rapporto con la natura. Perché una parte di responsabilità è nella nostra gestione degli habitat. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 aprile 2023) La morte, lo scorso 5 aprile, del runner, 26 anni, originarioVal di Sole, ucciso da un orso (una femmina di 17 anni, JJ4)delin Trentino, hasul più. Masulcon launadi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IL_PATRIOTAITA : Arrivati i risultati del DNA dell’orso ricercato .. è una Orsa .. Mamma Jj4, condannata a morte per aver fatto la m… - repubblica : Lo Zoosafari di Fasano contro l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso il runner in Trentino: 'Portatela da noi: per… - greenMe_it : La LAV trova un rifugio per ospitare l’orsa JJ4 e salvarla dall’abbattimento - CenturrinoLuigi : RT @laura99164560: La Lav ha trovato un rifugio per l'orsa che ha ucciso il runner in Trentino: «Non è necessario abbatterla» FUGATTI DIMET… - AngeloKhatib : RT @itsmeback_: Bellissima notizia ?? Il TAR di Trento ha sospeso l'ordine di abbattimento per mamma orsa. ?? -