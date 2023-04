Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ISPRA_Press : ?? Relitto aereo sul fondale a largo di Sciacca: la scoperta nell’ambito della campagna finanziata da Ispra per real… - infoitinterno : Per l'Ispra sono tre gli orsi problematici - massimodelbo : RT @chruggeriTg2: - Ste68Schi : RT @chruggeriTg2: - Livia_DiGioia : RT @otuscops: L’abbattimento degli #orsi in Trentino è una sconfitta per la conservazione. La deriva di un progetto degradatosi nel tempo p… -

Lo evidenzia l'Istituto superiorela protezione e la ricerca ambientale () in una nota spiegando che il Piano d'azione interregionalela conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro - ...Cosìin una nota. 'Il Piano d'azione interregionalela conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro - orientali (Pacobace), che contiene una tabella di riferimento con i comportamenti ...l'sono tre gli orsi ...

Per l'Ispra sono tre gli orsi problematici AGI - Agenzia Italia

Così Ispra in una nota. «Il Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (Pacobace), che contiene una tabella di riferimento con i comportamenti ...A local administrative court in the northern autonomous province of Trentino has suspended an order to put down a 17-year-old female bear that attacked and killed a jogger in woods near the Alpine tow ...