Per la talpa del Pentagono arresto show. Forse già oggi va in tribunale - Il giovane aveva fatto circolare on line i file segreti sulla guerra in Ucraina, e sui rapporti degli Stati Uniti con gli alleati, in una piattaforma che condivideva con un gruppo di amici

Fuga documenti Pentagono, cosa sappiamo della talpa Teixeira - In un'intervista, un amico descrive la presunta talpa come un patriota, un devoto cattolico ed un libertarian con l'amore per le armi e dubbi sul futuro dell'America. Nel gruppo che aveva creato...

Jack Teixeira, chi è il 21enne accusato di essere la talpa dei Pentagon Leaks - E' un giovane di 21 anni la presunta talpa che ha divulgato i file segreti del Pentagono. Il presidente Biden si è detto preoccupato ma di non vedere rischi immediati.