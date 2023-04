Per il finale di Blue Bloods 13 due graditi ritorni dal passato dei Reagan: i primi dettagli (Di venerdì 14 aprile 2023) Nel finale di Blue Bloods 13 tornano due personaggi dal passato dei Reagan. Come svelato da TVLine, ci saranno Jennifer Esposito e Sami Gayle, rispettivamente nei panni di Jackie Curatola, la vecchia partner di Danny, e Nicky, la figlia di Erin. Jennifer Esposito faceva parte del cast principale di Blue Bloods delle prime due stagioni. Nel finale di Blue Bloods 13 vedremo Danny e Baez collaborare con Jackie, diventata ora capo della polizia, su un caso di omicidio. Il potenziale serial killer ha tutte le caratteristiche del Dr. Leonard Walker (già visto di recente nella serie tv). Per quanto riguarda la figlia di Erin, Nicky Reagan-Boyle è stata una presenza fissa durante le prime 10 stagioni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Neldi13 tornano due personaggi daldei. Come svelato da TVLine, ci saranno Jennifer Esposito e Sami Gayle, rispettivamente nei panni di Jackie Curatola, la vecchia partner di Danny, e Nicky, la figlia di Erin. Jennifer Esposito faceva parte del cast principale didelle prime due stagioni. Neldi13 vedremo Danny e Baez collaborare con Jackie, diventata ora capo della polizia, su un caso di omicidio. Il potenziale serial killer ha tutte le caratteristiche del Dr. Leonard Walker (già visto di recente nella serie tv). Per quanto riguarda la figlia di Erin, Nicky-Boyle è stata una presenza fissa durante le prime 10 stagioni ...

