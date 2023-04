Pentagono | chi è il giovane soldato arrestato dall' Fbi per la fuga di documenti

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si chiama Jack Teixeira, 21 anni, amante delle armi, razzista, estremista cristiano. Rischia 10 anni di carcere per aver condiviso deisegreti per vantarsi con gli amici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Ecco chi è Jack Teixeira, la talpa dei file top secret del Pentagono #JackTeixeira #14aprile - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: #Esteri Svelata la talpa dei file top secret del Pentagono: #JackTeixeira, aviatore 21enne della 102esima Intelligence W… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Chi è Jack Teixeira, l’uomo arrestato per la fuga di documenti del Pentagono? - LaPresse_news : #Esteri Svelata la talpa dei file top secret del Pentagono: #JackTeixeira, aviatore 21enne della 102esima Intellige… - globalistIT : -

è la presunta talpa Si tratta di Jack Teixeira, un 21enne aviatore della 102esima Intelligence ... Ilha definito la diffusione di carte segrete 'un atto criminale deliberato', mentre ......Melnyk i contenuti strategici e militari dei documenti diffusi online dalla 'talpa' del... Secondo il rappresentante di Kiev a Roma, si tratta ora di appurare 'era interessato alla fuga di ...Eccoè e come ha agito il gamer che ha messo in crisi il. La diffusione su Discord Teixeira ha diffuso sui social media circa 100 documenti riservati, usando non segreti canali del dark ...

Documenti segreti del Pentagono: chi è Jack Teixeira, la presunta ... Money.it

Documenti rubati agli Usa, ecco la talpa del Pentagono: «Ha 20 anni, lavorava in una base militare, nome in codice OG» Chi è Jack Teixeira, la presunta talpa dei file rubati del Pentagono La presunta ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ambasciatore Ucraina a Sky TG24: 'Il ruolo dell'Italia è cruciale, leaks non più attuali' ...