Pentagon Leaks, gli Usa vogliono vederci chiaro: Teixeira già oggi in tribunale. La "talpa" era un aviere esperto informatico (Di venerdì 14 aprile 2023) Jack Teixeira, il 21enne aviere della Guardia nazionale del Massachuttes sospettato di essere la talpa del leak del Pentagono, è comparso davanti al giudice David Hennessy del tribunale di Boston dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Jack, il 21ennedella Guardia nazionale del Massachuttes sospettato di essere ladel leak delo, è comparso davanti al giudice David Hennessy deldi Boston dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WorksInItalian : RT @GiovanniAgost20: Jack Teixeira, il 21enne arrestato dall'Fbi con l'accusa di essere la talpa dei Pentagon Leaks, è descritto da un amic… - Giobegood : ARRESTATO il ragazzo che ha esposto il governo americano per NON AVER VOLUTO CHE LA GUERRA SI FERMASSE PIÙ DI UN AN… - GiovanniAgost20 : Jack Teixeira, il 21enne arrestato dall'Fbi con l'accusa di essere la talpa dei Pentagon Leaks, è descritto da un a… - paolo_magri : Pentagon leaks: la 'talpa' e le fragilità della sicurezza americana Oggi ad Agorà - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Potrebbe apparire in tribunale già oggi Jack Teixeira, il 21enne arrestato dall'Fbi con l'accusa… -