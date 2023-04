Pensioni, spesa su di 50 miliardi in 5 anni: il governo rinvia Quota 41. Ecco le ipotesi (Di venerdì 14 aprile 2023) IIl Def chiude la strada all'uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Il rapporto tra uscite Pensionistiche e Pil, che cinque anni fa era al 15,2%, nel 2024 salirà al 16,2% Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 14 aprile 2023) IIl Def chiude la strada all'uscita con 41di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Il rapporto tra uscitestiche e Pil, che cinquefa era al 15,2%, nel 2024 salirà al 16,2%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : A guardare i numeri del Documento di economia e finanza (Def) si fa fatica a capire come il governo pensi di finanz… - CarloCalenda : .@matteosalvinimi ha costruito la sua cartiera contro la Fornero. Idem Meloni. @forza_italia ha preso voti promette… - borghi_claudio : @ronzugo @radiopopmilano Caro Ugone, non è che una cosa escluda l'altra. Una bella legge che dica 'le pensioni si a… - boni_franco : RT @Marghe0855: La spesa per il futuro Ponte sullo Stretto ( che nessuno vuole, tranne Salvini) è già lievitata a 15 miliardi di euro, per… - geniazze : RT @fattoquotidiano: A guardare i numeri del Documento di economia e finanza (Def) si fa fatica a capire come il governo pensi di finanziar… -