Pensioni: Def chiude la strada a Quota 41? Le ipotesi in campo (Di venerdì 14 aprile 2023) Impietoso il bilancio definito dal Def, il Documento di Economia e Finanza, per quanto riguarda le uscite relative alla previdenza negli ultimi anni. Un fattore che, sommandosi alle poche risorse da destinare alla spesa pubblica, costituisce un ostacolo insormontabile, almeno per il momento, sulla strada della riforma previdenziale incentrata sull'introduzione di Quota 41. Quali ipotesi al vaglio del Governo Meloni per quanto riguarda il tema Pensioni? Pensioni: quasi 50 miliardi in 5 anni Negli ultimi 5 anni la spesa per le Pensioni è aumentata di quasi 50 miliardi. Si è passati dai 268,5 miliardi del 2018 (anno precedente all'introduzione di Quota 100) ai quasi 318 miliardi cui si dovrebbe arrivare quest'anno.

