Pensione, addio quota 41: nel 2024 torna quota 103? (Di venerdì 14 aprile 2023) Come da commenti e analisi relative al Def presentato dal governo, riforma del sistema pensionistico e riforma fiscale con rimodulazione dell'Irpef – due fra le bandiere della destra durante la campagna elettorale – sono praticamente sparite dall'orizzonte del governo. Per il taglio del cuneo fiscale verranno utilizzati circa 3 miliardi, mentre la Legge di Bilancio potrà contare all'incirca su 4 miliardi di euro, che rendono impossibile oiperare su previdenza e fisco. Dunque niente quota 41 per la Pensione anticipata, mentre quota 103 si esaurirà il prossimo 31 dcembre. Cosa accadrà dunque nel 2024? quota 103 in scadenza L'anticipo pensionistico in vigore quest'anno è quota ...

