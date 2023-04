Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Pensionamenti docenti, ecco dove si liberano i posti: più di 30mila domande per il 2023. In aumento grazie a Quota… -

In Lombardia, secondo quanto segnala Il Giorno, ihanno presentato complessivamente 12.900 richieste di mobilità, di cui 3.900 solo a Milano. ... in base ai, si potrà avere un'idea ...Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo ie ATA. Aggiornato... presidente nazionale Anief ": sono solo questi i prossimi inserimenti nelle GPS deispecializzati nel Tfa sostegno. Considerando anche ie coloro che si sposteranno su materia ...

Pensionamenti docenti, ecco dove si liberano i posti: più di 30mila domande per il 2023. In aumento grazie a Quota 103. Dati per regione, ordine e grado di scuola Orizzonte Scuola

Tutte le informazioni sulla procedura straordinaria per le assunzioni di docenti di sostegno dalle GPS a.s. 2023/2024. Ecco come funziona.La maestra sanzionata con 1.333 euro per esercizio abusivo della professione. Era con i soci dell'Università per tutte le età di Casatenovo: faremo ricorso ...