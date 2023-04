Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ERivetta : RT @serenel14278447: Pence, esecuzione immediata per gli autori delle stragi - serenel14278447 : Pence, esecuzione immediata per gli autori delle stragi - rtl1025 : ??? L'ex vice presidente #Pence ha proposto 'l'esecuzione immediata dei killer che hanno compiuto stragi di massa'.… -

L'ex vice presidente Mikeha proposto "l'immediata dei killer che hanno compiuto stragi di massa". Parlando alla conventione della lobby delle armi americana Nra, il candidato alle primarie repubblicane per il ...22.10immediata per killer L'ex vice presidente Mikeha proposto "l'immediata dei killer che hanno compiuto stragi di massa" Parlando alla convention della lobby delle ...Pompeo prova a ridimensionare la feroce, scrivendo che Khashoggi non era un vero ...nel 2018 con Jared Kushner e Ivanka Trump per essere nominata vice presidente al posto di Mike...

Pence, esecuzione immediata per gli autori delle stragi Tiscali Notizie

(ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - L'ex vice presidente Mike Pence ha proposto "l'esecuzione immediata dei killer che hanno compiuto stragi di massa". Parlando alla conventione della lobby delle armi ...