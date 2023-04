Penalità Sainz, convocata la riunione per l'esame del caso (Di venerdì 14 aprile 2023) Si terrà di buon'ora, alle 8:00 del 18 aprile prossimo , l'udienza da remoto tra i rappresentanti della Ferrari e il collegio dei commissari che ha deliberato, nel GP d'Australia, la Penalità di 5" a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) Si terrà di buon'ora, alle 8:00 del 18 aprile prossimo , l'udienza da remoto tra i rappresentanti della Ferrari e il collegio dei commissari che ha deliberato, nel GP d'Australia, ladi 5" a ...

Sainz, ricorso Ferrari esaminato il 18 aprile - FormulaPassion Sainz, ricorso Ferrari sotto esame il 18 aprile Dopo la penalità di cinque secondi inflitta a Carlos Sainz per il contatto con Fernando Alonso nel concitato finale del Gran Premio d'Australia, lo spagnolo ha protestato in modo vibrante, perché riteneva di essere stato penalizzato ingiustamente. F1 - Martedì 18 aprile verrà discussa la penalità inflitta a Sainz nel GP d'Australia Nella giornata di martedì 18 aprile verrà discussa la penalità inflitta a Carlos Sainz nel Gran Premio d'Australia , terzo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1 che si è svolto lo scorso 2 aprile all'Albert Park di Melbourne.