Pedro Pascal sulla sorella trans | Ho più bisogno io di lei che lei di me

(Di venerdì 14 aprile 2023) L'attore cilenoha recentemente parlato dellaLux descrivendo il loro rapporto e raccontando di quanto abbiadi averla accanto in ogni momento della sua vita. In una delle ultime interviste rilasciateha parlato di suaminore Lux descrivendola come "una delle persone più forti che abbia mai conosciuto" e si è soffermato sul loro legame. Conversando con Esquire,ha raccontato che sua, più giovane di lui di 17 anni, presto riceverà un M.F.A. alla Julliard. "Ha subito mostrato quale fosse il suo ruolo centrale nella famiglia", ha raccontato. Lux, come riportato da Insider, si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laciguapa_ : @raetheforce Pedro Pascal’s Wario - ginevran0s : RT @lorenzo_lepera: @paperevolanti Il bro cercava una girl con le daddy issues ma lui non è Pedro Pascal - J_VilleOfficial : RT @echoadnan: pedro pascal fans are delusional ?? - fruitymonkie : RT @echoadnan: pedro pascal fans are delusional ?? - randomHeyEl : pedro pascal centrica non taggo nessuno perché non so chi taggare sksks -

Il Din Djarin diè in guai seri in The Mandalorian . La terza stagione è quasi giunta al termine e il settimo (e penultimo) episodio della Serie TV ambientata nell'universo di Stars Wars ha introdotto le ...E già tutti parlano del film con Ethan Hawke e. Del resto, nemmeno il regista spagnolo è nuovo alla maison. È lui il protagonista della lanciata a inizio anno. Insieme a David Cronenberg,...La star di The White Lotus inserita nella sottocategoria icons per il 2023, di cui fanno parte anche gli attori Ke Huy Quan e, l autore Salman Rushdie e re Carlo III. Jennifer Coolidge stata nominata tra le persone pi influenti al mondo dal TIME. La star di The White Lotus inserita nella sottocategoria icons per ...

Sarah Paulson: “Pedro Pascal Con il mio stipendio ci pagava bollette e cibo” Il Fatto Quotidiano

A condividere l’indiscrezione è stato Brendan Wayne, la controfigura di Pedro Pascal nella serie di Star Wars. Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni. La penultima puntata si è ...Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio e Nanni Moretti in concorso al 76° Festival di Cannes (16-27 maggio) a siglare una presenza tricolore record che eguaglia quella del 2015, in cui correvano per la Pa ...