Pedro Pascal: da dove viene il meme in trend su TikTok in cui mangia un panino? (Di venerdì 14 aprile 2023) E’ senza dubbio l’uomo del momento. Pedro Pascal attualmente sta vestendo i panni del protagonista in due serie che sono tra le più seguite del momento, The Mandalorian e The Last of Us. The Mandalorian è una serie ormai arrivata alla terza stagione che fa parte dell’universo narrativo di Star Wars, disponibile su Disney Plus, in cui Pascal indossa panni ed elmo del Mandaloriano. Mentre insieme a Bella Ramsey, Pascal è co-protagonista della prima stagione di The Last of Us, serie rilasciata da HBO nei primi mesi del 2023. Ma come è arrivato Pedro Pascal a essere uno dei meme più virali di TikTok? Ormai è passato sotto gli occhi di chiunque, è virale. Vediamo ogni genere di video da TikTok a Instagram a cui è stato ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 14 aprile 2023) E’ senza dubbio l’uomo del momento.attualmente sta vestendo i panni del protagonista in due serie che sono tra le più seguite del momento, The Mandalorian e The Last of Us. The Mandalorian è una serie ormai arrivata alla terza stagione che fa parte dell’universo narrativo di Star Wars, disponibile su Disney Plus, in cuiindossa panni ed elmo del Mandaloriano. Mentre insieme a Bella Ramsey,è co-protagonista della prima stagione di The Last of Us, serie rilasciata da HBO nei primi mesi del 2023. Ma come è arrivatoa essere uno deipiù virali di? Ormai è passato sotto gli occhi di chiunque, è virale. Vediamo ogni genere di video daa Instagram a cui è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleMurgia15 : sono ancora incazzato con la produzione di @LethalWeaponFOX per aver cancellato il personaggio si Riggs. Ok quello… - alwayslarry28th : Sotto mille treni per Pedro pascal - pierced_yukki : Non io in fissa TOTALE con 'make your own kind of music' diritta dal meme con Pedro Pascal. Da bimbo dei '90 quale… - i95JMR0LL : @lanstovts joel miller fatto da pedro pascal una benedizione per questo mondo no jokes - biomaniako : RT @SpiderDany04: Pedro Pascal as spiders @biomaniako you continue xD Pedro Pascal as Missulena occatoria -