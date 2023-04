Pechino Express, eliminati Martina Colombari e Achille Costacurta (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Eliminazione a sorpresa su Pechino Express nella sesta tappa del viaggio La Via delle Indie. La coppia Mamma e Figlio composta da Martina Colombari e Achille Costacurta è fuori dai giochi. Nel ballottaggio con le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (@Federippi), i due sono stati eliminati dai vincitori della tappa da 545 chilometri da Sibu a Miri, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Questa volta i concorrenti hanno dovuto viaggiare spaiati sin dalla partenza per ricongiungersi poi nel momento della firma. Joe Bastianich era con Totò Schillaci, Federica Pellegrini con Carolina Stramare, Achille Costacurta con Federica Fabrizio, Martina Colombari con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Eliminazione a sorpresa sunella sesta tappa del viaggio La Via delle Indie. La coppia Mamma e Figlio composta daè fuori dai giochi. Nel ballottaggio con le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (@Federippi), i due sono statidai vincitori della tappa da 545 chilometri da Sibu a Miri, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Questa volta i concorrenti hanno dovuto viaggiare spaiati sin dalla partenza per ricongiungersi poi nel momento della firma. Joe Bastianich era con Totò Schillaci, Federica Pellegrini con Carolina Stramare,con Federica Fabrizio,con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Pechino Express, eliminati Martina Colombari e Achille Costacurta: (Adnkronos) - Per i vincitori Pellegrini e Giunt… - Corriere : Pellegrini e le polemiche a «Pechino Express»: «Sto sul c... perché amo vincere» - JF121971 : @parisdt10 Si esatto...ma li hai seguiti a Pechino express? Da sganciarsi ???? - serieB123 : Federica Pellegrini e le polemiche a «Pechino Express»: «Sto sul c... perché mi piace vincere»… - ilgiornale : Martina Colombari, reduce dalla partecipazione a Pechino Express, ha rilasciato una lunga intervista sulla sua vita… -