Paziente affetto da picacismo curato per 15 anni con maschera alla Hannibal Lecter e mani legate: la storia di Bruno (Di venerdì 14 aprile 2023) Da sedici anni l'unica cura per Bruno, affetto da una patologia che lo porta ad ingerire di tutto, sono le mani legate e una maschera sul viso come quella di Hannibal Lecter, il serial killer... Leggi su ilmattino (Di venerdì 14 aprile 2023) Da sedicil'unica cura perda una patologia che lo porta ad ingerire di tutto, sono lee unasul viso come quella di Hbal, il serial killer...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Paziente affetto da picacismo curato per 15 anni con maschera alla Hannibal Lecter e mani legate: la storia di Brun… - infoitinterno : Paziente affetto da picacismo curato per 15 anni con maschera alla Hannibal Lecter e mani legate - occhio_notizie : Da sedici anni Bruno, affetto da patologia che lo porta ad ingerire di tutto, viene curato con mani legate e masche… - ilmessaggeroit : Paziente affetto da picacismo curato per 15 anni con maschera alla Hannibal Lecter e mani legate: la storia di Bruno - antoniorosato72 : Sardegna, maschera alla Hannibal Lecter e mani legate: per 16 anni ecco l'unica cura per Bruno. L'uomo è un pazient… -