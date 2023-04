Pavia | malore per il sindaco Mario Fabrizio Fracassi | è ricoverato in terapia intensiva

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ildi, èinal Policlinico San Matteo in seguito ad unaccusato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile. Sulle sue condizioni vige il massimo riserbo, ma– riporta l’Ansa – non sarebbe in pericolo di vita. Già in mattinata ilaveva accusato i primi sintomi del malessere. Nel pomeriggio il suo stato di salute è peggiorato, sino a consigliare l’intervento degli operatori del 118 e il trasporto in ambulanza in ospedale, dove è monitorato con attenzione dai medici che hanno subito avviato le terapie. su Open Leggi anche: Berlusconi, nuovo bollettino dal San Raffaele: «Costante miglioramento negli ultimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuoreitaliano7 : RT @11Giuliano: Sfoltimento p.Pubblico: Pavia,malore improvviso, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi ricoverato d’urgenza. Il sindaco di… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Sfoltimento p.Pubblico: Pavia,malore improvviso, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi ricoverato d’urgenza. Il sindaco di… - ErnestUdogwu : RT @AngeloCiocca: I miei più sentiti auguri di pronta guarigione al sindaco di Pavia, ricoverato quest’oggi in Terapia intensiva al policli… - AngeloCiocca : I miei più sentiti auguri di pronta guarigione al sindaco di Pavia, ricoverato quest’oggi in Terapia intensiva al p… - Sonotornato4 : RT @11Giuliano: Sfoltimento p.Pubblico: Pavia,malore improvviso, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi ricoverato d’urgenza. Il sindaco di… -

improvviso, paura per il sindaco diFabrizio Fracassi: è grave in terapia intensiva Non risponde al cellulare, Federico trovato morto: era seduto sul divano Donna morta per ...Il sindaco di, Mario Fabrizio Fracassi, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico San Matteo in seguito ad unaccusato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile. Sulle sue condizioni vige il ...Il sindaco diFabrizio Fracassi è ricoverato al Policlinico San Matteo nel reparto di terapia intensiva, dopo unimprovviso che lo ha colpito nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile. Lo scrive la ...

Pavia, malore per il sindaco Mario Fabrizio Fracassi: è ricoverato in ... Open

Il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi è ricoverato al Policlinico San Matteo nel reparto di terapia intensiva, dopo un malore improvviso che lo ha colpito nel pomeriggio… Leggi ...Malore improvviso, paura per il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi: è grave in terapia intensiva Non risponde al cellulare, Federico trovato morto: era seduto sul divano Si tratta dunque di un ...