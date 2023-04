Paura per Alessandro Vicinanza | Finisce in Ospedale!

(Di venerdì 14 aprile 2023) Nelle ultime oreha fatto spaventare i suoi fan. Tutto é accaduto nel momento in cui ha postato sui social uno scatto che lo ritrae in ospedale con una flebo al braccio. Cosa gli é successo? Niente, non é accaduto nulla di grave. E’ stato proprio il cavaliere a rassicurare tutti, con un nuovo post dove ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda!in ospedale: ecco cosa è successo Nelle scorse ore, l’ex cavaliere di Uomini e donne, ha fatto preoccupare i suoi fan.infatti, è finito in ospedale. Lui stesso ha condiviso uno scatto sui social, in cui lo si vede con una flebo al braccio. Ecco perché i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : Calenda ha scelto di non fare più il partito unico, per noi sbagliando. Bastava però dirlo chiaramente e non cercar… - forumJuventus : Szczesny post #JuveSporting: “Ho avuto paura ma dai controlli è tutto ok. Mattia ha fatto un doppio miracolo” Perin… - Eurosport_IT : Per fortuna dall’elettrocardiogramma non è messo nulla di preoccupante ?? #EuropaLeague | #JuveSporting - iampierrelouis : RT @_Meli_P: Soffro di un grave disturbo che non mi permette di vivere la vita normalmente. Si chiama ?mandare a puttane le cose per paura… - Lucafale : Ho paura che se passo alla divisa primavera/estate poi se vado al supermercato non mi scambiano più per uno #FakeAssistent -

Quanto gli stessi ucraini, secondo Medvedev, " sono costretti a vivere in costante ansia e" ... la Polonia è uno dei Paesi europei in prima fila nel sostenere l'Ucraina, anchequanto ...Ladi perdere consensi, piuttosto che la voglia di non farsi coinvolgere oppure il desiderio ... libera poiché la tortura non ha funzionato Qatargate, fine della torturaEva Kaili: va ai ...Non c'è una motivazione politicaquesta rottura' aggiunge. Renzi poi va nel dettaglio della ... Renzi assicura che 'ci divertiremo un sacco', sottolineando che 'chi hadelle idee non sono ...

Cade dentro il nuraghe, paura per una turista americana Gallura Oggi

Schio non prende paura e continua a giocare con determinazione, allungando nuovamente per diverse volte anche fino al +5 grazie al cinismo della coppia Ndour-Mabrey. Nel finale di primo tempo la ...uomini e donne che nel momento del massimo sacrificio trovano la forza e il coraggio di non abbandonarsi alla paura. Gente tutta d'un pezzo, come Fabrizio Quattrocchi. Che fosse "lì per soldi", da ...