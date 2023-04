Pattinaggio di figura: capolavoro Guignard-Fabbri al World Team Trophy 2023! Italia a -5 dal podio (Di venerdì 14 aprile 2023) Una chiusura in bellezza. La stagione 2022-2023 di Charlène Guignard-Marco Fabbri si è conclusa con l’ultimo, meraviglioso, capolavoro. I danzatori azzurri hanno infatti ottenuto la seconda posizione anche nella free dance al World Team Trophy 2023 di Pattinaggio di figura, registrando nuovamente il primato personale nel segmento lungo e consentendo all’Italia di accorciare le distanze sul terzo posto, adesso a -5 punti. In totale stato di grazia gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno eseguito con una qualità stellare tutti e nove gli elementi pianificati, rubando l’occhio soprattutto nel sollevamento combinato, difficoltà che ha portato in dote ben 15.15 punti, oltre che nella circular step, anche questa valutata con un GOE ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Una chiusura in bellezza. La stagione 2022-2023 di Charlène-Marcosi è conclusa con l’ultimo, meraviglioso,. I danzatori azzurri hanno infatti ottenuto la seconda posizione anche nella free dance al2023 didi, registrando nuovamente il primato personale nel segmento lungo e consentendo all’di accorciare le distanze sul terzo posto, adesso a -5 punti. In totale stato di grazia gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno eseguito con una qualità stellare tutti e nove gli elementi pianificati, rubando l’occhio soprattutto nel sollevamento combinato, difficoltà che ha portato in dote ben 15.15 punti, oltre che nella circular step, anche questa valutata con un GOE ...

