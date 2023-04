'Partita dura e stimolante' (Di venerdì 14 aprile 2023) TagsDinamoConferenza stampa di presentazione del match contro Brindisi di domenica alle 17:30. Analisi inizialmente affidata a Bendzius: "Abbiamo fatto un grande girone di ritorno, sono una squadra ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) TagsDinamoConferenza stampa di presentazione del match contro Brindisi di domenica alle 17:30. Analisi inizialmente affidata a Bendzius: "Abbiamo fatto un grande girone di ritorno, sono una squadra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusmo1 : RT @Napozamba: La dura verità è che in una città intrisa di #illegalità le istituzioni devono contrattare l'ordine pubblico con l'altra par… - Napozamba : La dura verità è che in una città intrisa di #illegalità le istituzioni devono contrattare l'ordine pubblico con l'… - GianlucaGregor4 : @DucNuccio Oramai abbiamo perso anche solo la speranza di vedere una bella partita,fatta di ritmo,tecnica e tattica… - giannidanieli : @chiaragribaudo Però aspettate la schlein per questa dura opposizione…appena rientra dalla convalescenza post segre… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner è nei quarti del Master 1000 di Montecarlo grazie al successo in tre set ed in rimonta sul polacco Hubert H… -