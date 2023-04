Parte ‘Educativa di strada’, progetto rivolto alla prevenzione delle forme di disagio giovanile (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Partirà in questo week end di aprile ‘Educativa di strada- Percorsi di Partecipazione e spazi di autonomia‘, un progetto che vede l’Amministrazione comunale in partnership con la coop sociale Bartololongo e Croce Rossa italiana”, è quanto rende noto l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola. “Il primo appuntamento sarà a partire dal tardo pomeriggio odierno lungo corso Garibaldi, dalle 19 alle 22, nei luoghi del centro storico solitamente più frequentati dagli adolescenti”. “L’obiettivo degli educatori di strada – spiega l’assessore Coppola – è proprio quello di costruire relazioni con i giovani, osservarne e rilevarne i comportamenti, al fine di monitorare e prevenire situazioni di disagio e impegnare i ragazzi in comportamenti costruttivi che impediscano loro di finire ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Partirà in questo week end di apriledi strada- Percorsi dicipazione e spazi di autonomia‘, unche vede l’Amministrazione comunale in partnership con la coop sociale Bartololongo e Croce Rossa italiana”, è quanto rende noto l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola. “Il primo appuntamento sarà a partire dal tardo pomeriggio odierno lungo corso Garibaldi, dalle 19 alle 22, nei luoghi del centro storico solitamente più frequentati dagli adolescenti”. “L’obiettivo degli educatori di strada – spiega l’assessore Coppola – è proprio quello di costruire relazioni con i giovani, osservarne e rilevarne i comportamenti, al fine di monitorare e prevenire situazioni die impegnare i ragazzi in comportamenti costruttivi che impediscano loro di finire ...

