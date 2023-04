Parigi brucia, scontri a Lione: il sì della Corte costituzionale alla riforma delle pensioni incendia la Francia (video) (Di venerdì 14 aprile 2023) La protesta in Francia contro la contestata riforma delle pensioni non si ferma dopo il via libera della Corte costituzionale. A Parigi c’è stata una prima carica di polizia davanti all’Hotel de Ville, dove sono state date alle fiamme alcune biciclette. Coups de matraques sur un groupe de manifestants. Nombreuses barricades dans le quartier. Tensions à #Paris. pic.twitter.com/BQCJrKJ049 — Clément Lanot (@ClementLanot) April 14, 2023 Migliaia di manifestanti si sono poi diretti verso Place de la Bastille e Place de la Republique, riferiscono i media, segnalando cestini dell’immondizia incendiati. Paris burns. pic.twitter.com/kYHbBDBs6O — RadioGenova (@RadioGenova) April 14, 2023 A Lione le autorità hanno tentato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) La protesta incontro la contestatanon si ferma dopo il via libera. Ac’è stata una prima carica di polizia davanti all’Hotel de Ville, dove sono state date alle fiamme alcune biciclette. Coups de matraques sur un groupe de manifestants. Nombreuses barricades dans le quartier. Tensions à #Paris. pic.twitter.com/BQCJrKJ049 — Clément Lanot (@ClementLanot) April 14, 2023 Migliaia di manifestanti si sono poi diretti verso Place de la Bastille e Place de la Republique, riferiscono i media, segnalando cestini dell’immondiziati. Paris burns. pic.twitter.com/kYHbBDBs6O — RadioGenova (@RadioGenova) April 14, 2023 Ale autorità hanno tentato ...

