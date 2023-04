Parà della Folgore ha un malore in volo e muore: il corpo di Gianluca Spina atterra nel giardino di una casa (Di venerdì 14 aprile 2023) Tragedia giovedì pomeriggio ad Orentano, nel comune pisano di Castelfranco di Sotto, dove un paracadutista della Brigata Folgore ha perso la vita nel corso di un lancio di prova. Si tratta di Gianluca ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) Tragedia giovedì pomeriggio ad Orentano, nel comune pisano di Castelfranco di Sotto, dove un paracadutistaBrigataha perso la vita nel corso di un lancio di prova. Si tratta di...

