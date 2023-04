Panzeri esce dal carcere | E' provato ma collaborera'

(Di venerdì 14 aprile 2023) La testa china per sfuggire alle telecamere che indugiano, un borsone a tracolla e una borsa per la spesa in mano. E' cosi' che, intorno alle undici e un quarto del secondo giovedi' d'aprile, dopo ...

E' cosi' che, intorno alle undici e un quarto del secondo giovedi' d'aprile, dopo oltre quattro mesi in cella, l'anima del Qatargate, Pier Antonio, ha lasciato le cinte murarie dell'antica ...resterà a disposizione degli inquirenti. La notizia arriva poche ore dopo il rilascio dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, per cui la giustizia belga ha disposto gli ...Pier Antonioha ammesso di aver partecipato a unorganizzazione criminale e di esserne stato il corruttore attivo. Ha raggiunto un accordo con la Procura e si e' impegnato a rendere ...

