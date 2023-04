Pallavolista morta | parla la mamma | le sue dichiarazioni

Leggi su tvzap

(Di venerdì 14 aprile 2023). La morte di Julia Ituma ha sconvolto il nostro paese. In queste ore si èto di suicidio, ma ladellanon crede a questa versione. La donna ha definitivamente rotto il silenzio, dichiarando che, secondo lei, la figlia non si sarebbe suicidata. Le indagini sono tuttora in corso e stabiliranno se si è trattato di suicidio o di omicidio. (Continua…) Leggi anche: Precipita dal settimo piano, morto imprenditore italiano Leggi anche: Bimba di 6 anni sbranata viva dai cani del vicino: cos’hanno fatto dopoJulia Ituma Il paese è scosso dalla notizia della morte di Julia Ituma,18enne, nata in Italia da genitori nigeriani. La sportiva è stata trovataieri ...