Pallanuoto | Serie A1 2023 | De Akker-Pro Recco 7-18 I liguri chiudono al comando la regular season

La Serie A1 2022-2023 di Pallanuoto emette altri verdetti: nell'anticipo della 25ma e penultima giornata la Pro Recco passa per 7-18 in casa del De Akker Team e guadagna l'aritmetica certezza di chiudere al comando la regular season. I liguri vanno a +6 sul Brescia quando ai lombardi mancano due partite da giocare, ma gli scontri diretti sorridono alla Pro Recco, che avrà il vantaggio del fattore campo nei play-off. Nelle semifinali Scudetto la Pro Recco troverà Telimar o Trieste, mentre l'altra sfida sarà Brescia-Ortigia. TABELLINODE Akker TEAM-PRO Recco 7-18 DE Akker TEAM: M. Cicali, A. Grossi 1, R. Spadafora, D. Townsend, G. Boggiano, B. Kadar, S. ...

