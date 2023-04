Pallanuoto, Euro Cup 2023: tutto pronto per il primo atto della finale tra Savona e Vasas (Di venerdì 14 aprile 2023) tutto pronto per il primo atto della finale dell’Euro Cup 2022-2023 di Pallanuoto maschile, che si giocherà con match di andata e ritorno: sabato 15 aprile alle ore 19.00 a Savona si sfideranno i padroni di casa della Rari Nantes Savona ed i magiari dell’A-Hid-Vasas Plaket. Ritorno previsto sabato 29 aprile alle ore 18.00 a Budapest. Per la compagine ligure si tratta della quinta finale Europea della storia, con tre successi nella competizione: il Savona vincendo eguaglierebbe il record dell’AN Brescia, che è a quota quattro e detiene il record di vittorie. I liguri tornano a giocare ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)per ildell’Cup 2022-dimaschile, che si giocherà con match di andata e ritorno: sabato 15 aprile alle ore 19.00 asi sfideranno i padroni di casaRari Nantesed i magiari dell’A-Hid-Plaket. Ritorno previsto sabato 29 aprile alle ore 18.00 a Budapest. Per la compagine ligure si trattaquintapeastoria, con tre successi nella competizione: ilvincendo eguaglierebbe il record dell’AN Brescia, che è a quota quattro e detiene il record di vittorie. I liguri tornano a giocare ...

