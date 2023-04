(Di venerdì 14 aprile 2023) Si è chiusa ieri a Rotterdam laWorld Cup difemminile per il Setterosa: due vittorie (una di lusso con la Spagna) e una sconfitta (di misura con gli USA) per l’Italia, che può ritenersi più che soddisfatta. Il commento ai microfoni FIN del ct: “Ilè abbastanza. Sull’inizio così blando bisogna lavorare per non lasciare nulla al caso. Le assenze importanti che c’erano sono state sostituite positivamente. Questo ci dà fiducia perchè possiamo lavorare su un gruppo allargato. Era il primo torneo con le nuove regole e ci prendiamo dei dati importanti da questa tre giorni. Li analizzeremo e vediamo come poter ...

Pallanuoto, Carlo Silipo: "Bilancio della prima fase positivo" OA Sport

