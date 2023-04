Palladino | «Inter temibile | ma sarebbe bello salvarsi a San Siro!»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Raffaele, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’a San Siro: l’obiettivo è conquistare la salvezza. SALVEZZA A SAN SIRO ? Raffaele, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa della gara che attende domani sera i suoi a San Siro contro l’di Simone Inzaghi (vedi articolo): «L’è sempre, ha grandi campioni e una rosa ampia. Hanno speso tanto in Champions League e in generale, però Inzaghi ha tante scelte da mettere in campo. Li troveremo belli carichi dopo il Benfica. Noi ce la vogliamo giocare con tutti, abbiamo un gruppo di grandi uomini e ottimi ragazzi. Domani giochiamo in un grande stadio, mi piacerebbe consolidare l’obiettivo salvezza a San Siro».-News - Ultime ...

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino parlerà dalla sala stampa ‘Giancarlo Besana’ di Monzello in vista della partita contro l'Inter in programma domani sera alle 20:45. A partire dalle 12:30 il ...L'Inter d'Inzaghi ospiterà il Monza nella partita valevole per la 30^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.