Pagelle Spezia-Lazio: i voti ai protagonisti del match

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Spezia-Lazio

Le Pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Lazio, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Spezia (4-3-3): Dragowski 5,5; Amian 5, Ampadu 4, Nikolaou 5 (62? Agudelo 5,5), Wisniewski 5; Bourabia 5 (62? Reca 5), Ekdal 5,5, Esposito 5,5; Verde 5,5 (76? Shomurodov 5,5), Nzola 5,5, Gyasi 5 (62? Maldini 5,5). All. Semplici 5,5.

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6,5, Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 6,5; Milinkovic 6,5, Cataldi 6,5 (80? Marcos Antonio 7), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 7, Immobile 7 (68? Pedro 6), Zaccagni ...

