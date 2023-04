Pagelle Spezia-Lazio 0-3 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di venerdì 14 aprile 2023) Le, i, ille ammonizioni e i gol dimatch valevole per la trentesima giornata del campionato di. Grande partenza dei padroni di casa che dopo un minuto di gioco prendono una traversa clamorosa, all’undicesimo Nzola da posizione favorevole di testa si divora il gol del vantaggio. Piano piano laprende la partita in mano e sblocca la partita poco dopo la mezzora grazie ad un calcio di rigore conquistato da Felipe Anderson e trasformato alla perfezione da Immobile. Nella ripresa è lo stesso Felipe Anderson a mettere il punto esclamativo con un gran gol. Nel finale espulso anche Ampadu e Marcos Antonio cala il tris. Laè sempre più seconda e vede ...

Fantacalcio : ?? FISCHIO FINALE DI #SpeziaLazio 0-3 ?? La sblocca #Immobile, poi #FelipeAnderson e #MarcosAntonio Cronaca, tabe… - sportface2016 : #FelipeAnderson show, #Immobile si sblocca: le pagelle e i voti di #SpeziaLazio - calciomercatoit : ??#Bourabia è ovunque ??#Milinkovic croce e delizia Le pagelle del primo tempo di #SpeziaLazio di @francescoiucca - Fantacalciok : Pagelle Fiorentina – Spezia 1-1: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Fiorentina – Spezia 1-1: highlights e voti fantacalcio

Serie A - Fiorentina-Spezia 1-1, le pagelle: Nzola uomo ovunque. Biraghi da applausi, Shomurodov bocciato Eurosport IT

Modena – Le pagelle di Modena-Parma (1-1) premiano le prestazioni di Estevez, il migliore dei Crociati, Delprato e Benedyczak. In chiaroscuro i centrali di difesa, in affanno per tutto il primo tempo ...I grigiorossi hanno 7 punti di svantaggio rispetto allo Spezia. L’iniezione di entusiasmo raccolta dalla trasferta di Genova ha condotto i grigiorossi a disputare una gara di grande attenzione e ...