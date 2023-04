Osimhen voleva esserci col Milan: retroscena, cosa ha fatto lo staff medico (Di venerdì 14 aprile 2023) Victor Osimhen voleva giocare Milan-Napoli, il nigeriano ha fatto di tutto per esserci a Milano, può rientrare con il Verona. Se fosse stato per Osimhen la partita con il Milan non se la sarebbe persa per nulla al mondo. Il nigeriano aveva una voglia matta di giocare, di dare una mano ai compagni. Anche perché in questa stagione nelle tre sfide con i rossoneri non è mai potuto scendere in campo a causa degli infortuni. Milan-Napoli: retroscena Osimhen “C’è voluta pazienza a tener buono Osimhen, che avrebbe fatto di tutto per esserci a Milano, e che non si sarebbe fermato, se lo staff medico, al rientro ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Victorgiocare-Napoli, il nigeriano hadi tutto pero, può rientrare con il Verona. Se fosse stato perla partita con ilnon se la sarebbe persa per nulla al mondo. Il nigeriano aveva una voglia matta di giocare, di dare una mano ai compagni. Anche perché in questa stagione nelle tre sfide con i rossoneri non è mai potuto scendere in campo a causa degli infortuni.-Napoli:“C’è voluta pazienza a tener buono, che avrebbedi tutto pero, e che non si sarebbe fermato, se lo, al rientro ...

