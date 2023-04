Osimhen | notizia dell’ultim’ora | è arrivato il comunicato del Napoli sull’attaccante

(Di venerdì 14 aprile 2023)in campo per l’allenamento odierno al SSC Konami Training Center e con la testa probabilmente già proiettata alla sfida europea di martedì contro il Milan. Non bisogna dimenticare che domani c’è il Verona al Maradona e prima di concentrarsi sulla gara europea, è doveroso archiviare la pratica Hellas. Tra le notizie più attese c’è sicuramente quella riguardante le condizioni di Victor, l’attaccante nigeriano non è stato convocato per il match d’andata con il Milan e punta ad essere disponibile per il ritorno a. Infortunio(Foto SSC) CondizioniL’allenamento a Castel Volturno si è da poco concluso e proprio in merito alle condizioni dell’attaccante nigeriano èildel ...

Ormai non ci sono più dubbi: Victorha recuperato e col Milan, martedì, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ci sarà. Non solo. Il nigeriano, pienamente disponibile, può esserci già domani contro il Verona ..., fermo da circa 10 giorni per un infortunio muscolare agli adduttori, ha saltato gli ultimi match giocati dalla squadra di Luciano Spalletti. In particolare, non è sceso in campo nella gara ...... 'peggiore per il Napoli non è la sconfitta, ma le squalifiche di Kim e Anguissa. Il Napoli non ha permesso al Milan di ragionare e lo ha fatto con qualità. Conal ritorno la partita ...

Napoli, Osimhen è recuperato: al ritorno con il Milan ci sarà Sky Sport

Victor Osimhen rompe gli indugi: l'attaccante del Napoli questa mattina a Castel Volturno ha svolto intera seduta con i compagni in gruppo dopo i miglioramenti fatti registrare già ieri in campo. Una ...Vlahovic può lasciare la Juventus e un top club europeo ha messo gli occhi su di lui. È un'ottima notizia per il Napoli: ecco perché ...